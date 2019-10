MascherChef Over, dalla Cerino Zegna ad Asti: la sfida degli ultimi 4 concorrenti FOTO

Mercoledì 2 ottobre la seconda giornata di sfida ai fornelli non poteva andare meglio e ha confermato il successo di MasterChef Over: competizione culinaria organizzata da due grandi strutture per Anziani, la Fondazione Cerino Zegna sede di Occhieppo Inferiore e la Casa di riposo Città di Asti.

Protagonisti, anche questa volta, gli ospiti delle due strutture che, accompagnati da tutor esperti, hanno composto dall’inizio alla fine la ricetta scelta. Obiettivo? Divertirsi, ma non solo. Il migliore degli 8 concorrenti (4 di Asti e 4 di Occhieppo) verrà eletto MasterChef Over. Proprio come il (quasi) omonimo programma televisivo.

Mercoledì, questa volta nelle cucine di Asti, si sono sfidati gli ultimi 4 concorrenti. Dalla Cerino Zegna Franco Siviero con la Tutor Stefania Siviero. Il piatto proposto da Franco è stato il Riso alla Trevigiana. Sempre dalla Cerino è scesa in campo Laura Torrione con la Tutor Cinzia Fiandaca. Ricetta in gara? Un grande classico, mai scontato e che segue la stagionalità, il Risotto ai funghi porcini.

Dall’altra parte gli chef di Casa erano Evasio Bianco che, con la Tutor Clelia Siano, ha cucinato i Troccoli mari e monti. Infine l’ultimo concorrente è stato Vincenzo Petrini. Con la Tutor Angela Rotunno si è cimentato nelle gustose Penne alla pescatora.

Terminato il tempo a disposizione per la preparazione, tutti e 4 si sono ritrovati soddisfatti davanti alla giuria al gran completo, con rappresentanti sia della Cerino Zegna che della Casa di Riposo Città di Asti. Emozionanti e spassose le storie che hanno portato gli chef a scegliere quella ricetta:

“Adoro le penne alla pescatora, i giudici non potranno fare altrimenti, mi sono detto”, questo il commento di un goloso Vincenzo. Più che orgoglioso delle sue penne.

“Adoro cucinare e provare nuove ricette. Andare al mercato è una festa per me. Ho scelto di preparare questo piatto per mettermi alla prova, non lo avevo mai cucinato”, racconta invece Evasio parlando dei suoi troccoli.

“Ho fatto da mangiare per molti e molti anni per la mia famiglia, il risotto ai funghi era uno dei piatti che preferivo fare e servire”, per questo Laura ha scelto il risotto e anche i suoi famigliari erano d’accordo. Infatti durante la presentazione del piatto la concorrente ha letto una lettera del nipote che le augurava una buna fortuna e approvava la scelta.

Infine Franco, sempre alle prese con il risotto, ma alla trevigiana: “Io sono Veneto, cucinare questo piatto, tradizionale nella mia terra, è stato come fare un viaggio nei ricordi, nelle mie radici”.

Il vincitore è ancora sconosciuto, ci vorrà ancora qualche giorno prima che venga svelato. La premiazione avverrà infatti ad Asti solo venerdì prossimo, 11 ottobre. L’attesa è grande e i concorrenti non vedono l’ora di sapere. Chi sarà il MascherChef Over di quest’anno?

Leggi il resoconto della prima sfida: http://www.newsbiella.it/2019/09/26/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/occhieppo-inferiore-masterchefover-al-cerino-zegna-la-prima-manche-e-stata-un-successo-fotogalle.html