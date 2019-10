Domenica di festa a Candelo tra Caccia ai Tesori Arancioni e Mercato della Terra

Domenica 6 ottobre, Candelo sarà tra i 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano protagonisti, contemporaneamente in tutta Italia, di una grande caccia al tesoro, tra arte e cultura, prodotti e tradizioni non solo dentro le mura del Ricetto ma in tutta Candelo. Non è prevista una competizione e ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza.

Per l'occasione si rinnoverà anche il tradizionale appuntamento del Mercato della Terra: dalle 10 alle 18 sarà possibile trovare prodotti di stagione, miele da abbinare ad ottimo formaggio, squisiti salumi del territorio e birra locale.

"Iniziative di valorizzazione come questa - spiega il sindaco Paolo Gelone - sono un modo di tutelare e far crescere Candelo, a beneficio sia dei cittadini sia dei visitatori, puntando allo sviluppo locale aprendo le porte di tutto il paese e andando oltre il borgo medievale". Questo grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio: Pro Loco di Candelo, Rete Museale Biellese, Biblioteca, Banca del Tempo, Associazione CDR, Ti Aiuto Io, Nosea, Oratorio.