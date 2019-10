Slowland Piemonte, siglato il patto di amicizia "E.S.S.E.M."

Domenica 29 settembre 2019, a Santhià, presso il Salone parrocchiale, si è tenuta la Cerimonia di Firma del Patto difratellanza tra tutti i Comuni, italiani ed esteri, aderenti al progetto “Encouraging and Strengthening Solidarity in European Municipalities- E.S.S.E.M.”, approvato dalla Commissione Europea. Ha così preso vita una rete di comunità che consta di ben 13 municipalità traItalia, Lettonia, Albania, Francia e Estonia.

In particolare la Manifestazione europea è stata promossa da sei comuni piemontesi: Santhià, Cerrione, Roppolo, Cavaglià, Alice Castello e Moncrivello, ed il progetto è stato voluto e coordinato dall'Associazione Slowland Piemonte (di cui i sei comuni fanno parte). Le delegazioni straniere ospitate provenivano da Mat e Klos (Albania), Amata e Pargauja (Lettonia), Valga (Estonia), Montbazin eVillerest (Francia). Il progetto ha trattato il tema della Solidarietà da vari punti di vista, connesso a esperienze di volontariato e di azionisolidali attivate nei vari paesi.

Il presidente dell'Associazione Slowland, Pancrazio Bertaccini, anche come referente dell'amministrazione di Roppolo, nel suo discorso introduttivo ha individuato in alcune parole chiave i temi fondanti dell'iniziativa, collaborazione, conoscenza, crescita culturale, svilupposostenibile e solidale: "Ora più che mai è tempo di lavorare insieme per uno sviluppo equo, dove la solidarietà è quotidiana e la coscienza ambientale è sempre attenta, come i ragazzi di tutto il mondo ci stanno chiedendo". Bertaccini ha poi concluso con l'augurio di una collaborazione duratura "... sui temi importanti della solidarietà, che è strettamente connessa con la sostenibilità sociale delnostro stile di vita, soprattutto se la guardiamo da una prospettiva su larga scala, e l'Unione Europea ci può aiutare a promuovere tale prospettiva". I Delegati dalle 13 municipalità si sono incontrati e confrontati su questi argomenti nei giorni dal 26 al 30 Settembre 2019.

La realizzazione è stata possibile grazie ad un ampio coinvolgimento delle comunità, ci spiega Gabriele Posillipo, vicepresidente di Slowland Piemonte e consigliere referente dell'amministrazione di Santhià: "Infatti in ogni comune si sono attivati gruppi di cittadini eassociazioni che si sono occupati dell'accoglienza, del supporto all'organizzazione degli eventi, delle escursioni per scoprire il territorio e dell'ospitalità, permettendo anche di promuovere i principi del turismo lento e di raccontare le importanti esperienze di accoglienza esolidarietà promosse dai nostri comuni".

Il Sindaco Annamaria Zerbola ricorda con piacere che "Cerrione ha condiviso con i comuni Italiani 5 giorni di amicizia ed ha conosciutonei workshop progetti di solidarietà nuovi che hanno portato nuove idee" con particolare apprezzamento nei lavori delle scuole, mentre ilvicesindaco di Moncrivello, Luca Lisco, riconosce con soddisfazione "gli ottimi risultati della prima esperienza di progettualità europeavissuta grazie a SlowLand Piemonte con l'auspicio che queste giornate trascorse insieme rendano ancora più saldi i rapporti tra iComuni e lo scambio di esperienze e buone pratiche".

Non nasconde invece un po' di fatica dovuta alla complessità dell'organizzazione il primo cittadino di Alice Castello Gigi Bondonnoche rileva come sia stata "un'iniziativa per molti versi complicata che ha però offerto spunti in grado di migliorarci come amministratori ecome Comunità".

Chiude l'Assessore Daniele Carrara di Cavaglià che "ritiene molto positiva l’esperienza del progetto Essem sia per l’occasione di averdato voce agli ospiti del CAS ed alle famiglie ormai integratesi nel tessuto sociale cavagliese sia per la proficua collaborazione coicomuni italiani coinvolti", e ci saluta con l'augurio: "che i rapporti instaurati coi comuni stranieri possano perdurare e divengano un punto di partenza per nuovi progetti".

I momenti salienti dell’ampio programma della manifestazione E.S.S.E.M. sono stati: la Cerimonia di Benvenuto del 26 settembre 2019a Santhià; la mattinata della Solidarietà con le scuole tenutasi il 27 settembre presso la Palestra Municipale di Alice Castello alla presenza di insegnanti e alunni delle scuole del territorio; la visita al castello e la passeggiata pomeridiana a Roppolo tra le colline e Zone Speciali di Conservazione in Direttiva HABITAT del 27 settembre; il convegno “E.S.S.E.M - La Solidarietà senza confini” del 28 settembre al Salone Polivalente di Cerrione con presentazione di casi e best practices sulla Solidarity; la Serata Interculturale del 28settembre con musiche e banchetto multietnico dai sapori internazionali al Centro Polivalente di Cavaglià; la Serata musicale a Santhià di domenica 29 settembre al bocciodromo con la cena di Fratellanza; la mattinata del 30 settembre dedicata a “Gli Itinerari del BuonCammino” (nati anche grazie ai fondi Sociali Sociali Europei contro la disoccupazione) organizzata a Moncrivello e seguita dal meetingal Castello locale aperto appositamente ai delegati per un farewell party finale.

Foto e notizie della manifestazione sul Facebook di progetto:https://www.facebook.com/ESSEM-Solidarity-Europe-for-Citizens-851060608583656/?ref=br_rs

CONTATTI:Comune di Santhià e Ass. Slowland Piemonte

Telefono: 0161-936111

Email: segreteria@comune.santhia.vc.it // Email: segreteria@slowlandpiemonte.it