Salussola e la discarica: Sit-in di protesta durante il Consiglio Comunale

Mercoledì 2 ottobre, su richiesta della minoranza consiliare di Salussola, Salussola nel Terzo Millennio, si è tenuto un consiglio comunale che all'ordine del giorno prevedeva tra i temi più caldi una mozione articolata in più punti relativa al progetto di discarica di amianto in regione Brianco a Salussola, una mozione relativa all'adeguamento del piano regolatore comunale al piano paesaggistico regionale, una interpellanza circa la donazione di n. 7 computer dalla società Acqua & Sole S.r.l. al Comune di Salussola.

In merito alla mozione relativa al progetto di discarica di amianto, dinnanzi alla richiesta di assumere una posizione chiara a riguardo, all'unanimità la maggioranza si è detta contraria al progetto, impegnandosi a tenere aggiornato il Consiglio Comunale circa le azioni cheverranno intraprese per ostacolarne l'approvazione, e dichiarandosi disponibile a farericorso al TAR qualora il progetto venisse approvato dalla Provincia di Biella.

Non è stato invece approvato il punto in cui la minoranza chiedeva una maggiore cooperazione con i comuni limitrofi già impegnati nella lotta alla discarica nell'intento di avere un maggior peso ai tavoli di discussione politica. I consiglieri di maggioranza hanno travisato il senso della mozione, intendendo che volessimo indurli a subire interferenze nell’attività amministrativa, mentre in realtà si voleva promuovere il concetto che l’unione fa la forza. La maggioranza ha sostenuto pertanto di preferire agire senza rapportarsi con altri; si è distinto dal gruppo di maggioranza però il Consigliere Andrea Nitti che si è invece detto favorevole al punto in discussione.

Non era scontato che l’amministrazione comunale di Salussola di impegnasse a contrastare la discarica, specialmente dopo le dichiarazioni compiaciute lette sulla stampa l’indomani della sentenza del tar che ha rimesso in pista il progetto, e dopo l’atteggiamento ostile tenuto dal comune dei confronti dei cittadini che da anni sispendono in questa battaglia, e ai quali è stato chiesto il pagamento di 200 euro per organizzare al salone polivalente comunale una assemblea pubblica a cui erano presenti altri 12 comuni. Un chiarimento era dovuto a tutti i cittadini.

E' stata poi bocciata la mozione relativa all'adeguamento del Piano Regolatore al Piano Paesaggistico Regionale per vincolare l'area e impedirne la trasformazione a discarica. Le ragioni del no sembrerebbero essere di carattere economico in quanto il Comune non dispone della somma necessaria per pagare i professionisti. Poichè riteniamo inammissibile rimandare una modifica, comunque obbligatoria, che salverebbe il destino del paese, il gruppo di minoranza verificherà la possibilità di aprire una sottoscrizione e fare una donazione al comune anche se è profondamente ingiusto che siano i privati cittadini amettere mano al portafogli per adempiere ad una incombenza alla quale il Comune è stato chiamato a far fronte già da Ottobre 2017 e per la quale non è stato in grado in due annidi trovare una soluzione.

Riguardo alla donazione di 7 computer dalla società Acqua & Sole S.r.l. al Comune di Salussola la maggioranza sostiene di aver accettato la donazione nell'interesse pubblico in quanto i computer sarebbero funzionali a un progetto didattico di carattere ambientale che la società Acqua e Sole S.r.l. avrebbe intrapreso nel febbraio/marzo 2019 in accordo con la direzione didattica. Il giorno seguente abbiamo avuto notizia della smentita da parte della direzione didattica che pare abbia sostenuto che nessun percorso educativo che prevede la regalia di computer sia stato intrapreso con la società in oggetto, e con la qualel'unico contatto è stato relativo ad un incontro formativo della durata di un’ora sulla raccolta differenziata avvenuto la scorsa primavera. I computer sono pervenuti dal Comunedi Salussola all’Istituto Comprensivo, che non era a conoscenza dell'esistenza di altri benefattori. Del resto nessun Salussolese, neppure i genitori dei ragazzi delle scuole, conoscevano la vicenda: il Comune non solo ha operato senza venire mai alla luce del sole, ma non ha neppure proceduto a formalizzare l’avvenuta donazione con il dovuto atto di accettazione. Il Comune, semplicemente, non si è fatto scrupoli ad accettare un regalodalla società che ha proposto il progetto della discarica di amianto e che in definitiva ha realizzato una promessa fatta in campagna elettorale da questa amministrazione: dare computer nuovi alla scuola. Nessuna argomentazione è stata addotta dalla maggioranza in merito a questo aspetto.

La sala consiliare era gremita di Salussolesi, in particolare di giovani che hanno affollato la sala, il corridoio e le scale per assistere di persona alla discussione ed alle argomentazioni che la maggioranza avrebbe utilizzato. Alle dichiarazioni in merito alla questione dei computer i presenti non hanno tardato a manifestare il proprio dissenso unitamente a quanti in piazza, guidati dal Comitato Salussola Ambiente è Futuro, già protestavano dinnanzi al municipio da inizio serata esponendo striscioni e cartelli per invitare la maggioranza a prendere una posizione netta ed inequivocabile, ad agire concretamenteri fuggendo da ogni rapporto con la società Acqua & Sole S.r.l.

All’uscita dal Municipio la maggioranza è stata contestata con slogan, fischi e cori. I Salussolesi sono persone miti, poco inclini ad esporsi con prese di posizioni plateali, e mai prima d’ora erano scesi in piazza: se tanto è stato lo sdegno, significa che il dichiarato intento di perseguire l’interesse pubblico accettando quei sette computer ha mancato del tutto l’obiettivo.