Nonni e bimbi in festa alla scuola dell’infanzia di Cavaglià FOTOGALLERY

Mercoledì 2 ottobre, in occasione della Festa degli Angeli, i bambini della scuola dell’infanzia Alfonso Tua di Cavaglià hanno festeggiato i nonni.

La manifestazione è iniziata con il saluto ai tanti nonni intervenuti del presidente della scuola, Guido Cabrio, il quale ha ribadito l’importanza della loro figura nella vita dei bambini, soprattutto in quelle famiglie dove i genitori lavorano. Cabrio ha poi salutato bambini e presenti, tra i quali la madre superiora delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Roppolo, ricordando i tanti anni di presenza delle suore salesiane alla scuola Alfonso Tua.

La festa dei nonni è proseguita con l'inaugurazione di una piccola palestra di roccia per bambini, il nuovo gioco donato dal Gruppo Alpini di Cavaglià in memoria di Riccardo Nerva, il giovane cavagliese scomparso in montagna lo scorso 30 dicembre.

Dopo la benedizione della palestra di roccia da parte del parroco del paese, Don Adriano Bregolin, la manifestazione si è conclusa con un rinfresco offerto dagli alpini, e, per i bambini, pane burro e zucchero, “la merenda di una volta”.