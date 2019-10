Torna la "2 carceri". Una giornata di festa e di sport

Domenica 6 ottobre si terrà la decima edizione della corsa podistica non competitiva “2 carceri”. La gara che è organizzata dal comitato di Biella della UISP con la collaborazione dell’amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Biella vuole caratterizzarsi come una giornata di festa e di sport con un’attenzione speciale rivolta ai detenuti ristretti presso il carcere. Il ricavato della manifestazione infatti, sarà interamente utilizzato per finanziare le attività sportive che la UISP organizza per i detenuti. Lo sport viene considerato infatti, come una delle principali attività rieducative inserite all’interno del programma di trattamento insieme al lavoro e allo studio e per questo motivo la UISP, che ha iniziato la sua collaborazione con la direzione del penitenziario da oltre 10 anni, organizza ogni anno eventi sportivi come la corsa podistica denominata Vivicittà – Porte aperte, tornei di tennis tavolo e di calcio e ha fornito negli anni attrezzature per la palestra e per il campo di calcio e in quest’ultimo anno, partecipe del progetto “Reload and open your mind” della Compagnia San Paolo di Torino, ha allargato il ventaglio di opportunità fornendo corsi di yoga e prossimamente di nordic walking e di avviamento al podismo. Il ritrovo è fissato in via dei Tigli, davanti all’ingresso della casa circondariale di Biella per le ore 8.30 e anche quest’anno offre due gare. Una mini competizione per i bambini fino a 14 anni.

Il piccolo giro di un km si snoda lungo via dei Tigli, Via Ivrea e passando a fianco dell’Università in via Pella ritorna davanti al penitenziario. La partenza è prevista per le 9.45. A seguire la corsa non competitiva per gli adulti con il classico percorso di 6 km che raggiunge il vecchio carcere al Piazzo e ritorna al penitenziario lungo la discesa di via G.B. Costanzo. La manifestazione avrà come madrina l’atleta della nazionale in forza alla Polizia Penitenziaria Valeria Roffino. Il costo dell’iscrizione è di 7 euro per gli adulti e di 2 euro per i bambini. All’arrivo un nutrito ristoro, per tutti , la premiazione per i primi arrivati dei bambini e dei premi a sorteggio per tutti gli iscritti. Nell'occasione della gara si raccolgono scarpe da running usate da donare ai detenuti più bisognosi iscritti ai vari corsi sportivi.