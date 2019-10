Alberto Belli: Un IronMan made in Biella

Nella splendida location italiana di Cervia, il prestigioso circuito Iron Man, ha conseguito un altro dei suoi storici record più di 6.200 partecipanti nelle gare del weekend, una crescita esponenziale per il “fenomeno” triathlon, che sta appassionando sempre più atleti dai più giovani ai meno giovani con un particolare fascino tra le donne che vedono nell’estrema durezza di questo sport una sfida coinvolgente ed avvincente.

Fino a qualche anno indietro, Alberto Belli aveva praticato un po’ di corsa, nuoto e mtb. Poi la passione per il triathlon “inoculata” da uno dei personaggi storici dello Sport e del Triathlon biellese: Dario Di Benedetto e da altri amici sportivi. Alberto ha iniziato la trafila con gli Sprint, poi con gli Olimpici ed un paio di anni fa con il durissimo 70.3 di Rapperswill in Svizzera ha rotto il ghiaccio con il “Mezzo IronMan”, durissima prova con 1,9 km a nuoto, 90 km in bike e la mezza maratona finale. E’ proprio per affrontare il mezzo IronMan che il biellese si è affidato ai sapienti consigli ed agli allenamenti del “Certified Coach IronMan” il biellese Stefano Massa.

Massa è stato uno dei precursori del triathlon biellese ed italiano, parlano per lui i numeri: decine di 140.6 (IM full) e di 70.3 (mezzo IM) ed innumerevoli Triathlon Olimpici e Sprint nel suo carnet sportivo. Spiccano per lui sicuramente le tre partecipazioni ai Mondiali IM di Kona e la qualifica di “Certified Coach IronMan”, qualifica internazionale estremamente selettiva; ora Stefano sta allenando con successo molti atleti con grandi soddisfazioni, tra questi ritroviamo anche Alberto e la figlia Ludovica reduce da una splendida prestazione nel 70.3 di Nizza e da un grande podio nello stesso 70.3 di Cervia.

Alberto Belli ha quindi affrontato sabato 21 settembre la prova “Full”, 3,8 km di nuoto, 180km di bici (no draft, cioè senza scia) e la maratona finale (42,2 km). Qualche problema per lui sul finire della 1° frazione di nuoto, causa alcune meduse che gli hanno provocato bruciature al volto ed alla spalla, causandogli anche una perdita di tempo nella prima zona cambio, ottima la bici condotta in solitaria a quasi 30 km/h di media per i 180 km previsti ed una maratona finale con una sofferenza alle ginocchia ma terminata brillantemente.

“E’ stato un viaggio, bellissimo, fantastico, estremamente duro ma che mi ha regalato meravigliose emozioni” racconta Alberto Belli “ ringrazio il mio Allenatore Stefano che mi ha portato a realizzare un sogno” Poco più di 15 h il suo time, che gli hanno fatto urlare sul traguardo il grido da tanto atteso “ I am an Ironman!!!”.

Felicissimo il suo Coach Stefano Massa che ci racconta: “Alberto è dimostrazione che l’impegno, la dedizione e la passione per una disciplina così dura possano portare a risultati ritenuti impossibili; ci siamo preparati con un percorso in continua crescita e sicuramente il suo IronMan è stato un successo legato al fatto che lui non era solo una atleta da allenare ma un grande amico. Ora continuerò a dedicarmi , con gli altri atleti da me guidati , al raggiungimento di altri grandi obiettivi nel fantastico mondo della Triplice, a Nizza con estrema soddisfazione ho portato ben 6 dei miei atleti a grandi traguardi sportivi con dei risultati cronometrici e di piazzamento di alto livello!”

Ottime le prove anche nell’IM Full di Emanuele Marcato , che ha chiuso con un ottimo riscontro cronometrico, e nel “mezzo” dei biellesi d’adozione Katia Bosso e Danilo Zambon entrambi sotto il muro delle 6 h.