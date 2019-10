Il Pd scende in piazza: a Biella come in altre mille piazze italiane

Anche il Circolo Pd Biella aderisce all’iniziativa nazionale “Per amore dell’Italia – il Pd nelle piazze e nelle strade”. Un evento – dal 3 al 6 ottobre – in cui il Partito Democratico si pone in modalità d’ascolto con gazebo, volantinaggi e iniziative per il tesseramento. “Il Circolo Pd di Biella sarà presente in via Italia nella giornata di sabato 5 ottobre per incontrare “on the road” iscritti, elettori, curiosi e simpatizzanti – spiegano - E, perché no, anche chi con il Pd è critico e ha voglia di confrontarsi o suggerire proposte per il futuro del Partito”.

L’iniziativa nazionale si accompagna con la campagna promozionale che il Circolo di Biella ha già attivato in città per il tesseramento 2019/20, tesa a stimolare la partecipazione: i tempi cambiano e il Partito può cambiare, ma solo con il contributo attivo dei cittadini. Da qui la proposta politica che diventa claim nei manifesti proposti in affissione: “E ALLORA IL PD? CAMBIALO CON NOI!”, oppure “IN CITTÀ È UN’ALTRA STORIA, SE LA FAI ANCHE TU”.

“Senso della comunità e partecipazione attiva alla vita politica cittadina sono nelle intenzioni del Circolo di Biella per rilanciare la propria attività – concludono - certo che è dal rapporto tra persone che nascono le idee con le quali fare un percorso condiviso e di rinnovamento”.