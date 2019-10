Cosrab, Gabriele Bodo Sasso è il nuovo presidente. Succede a Michele Lerro FOTO

Gabriele Bodo Sasso, consigliere comunale di Zubiena, è il nuovo presidente di Cosrab. E' stato eletto oggi pomeriggio venerdì 4 ottobre. "Ho avuto la fiducia del sindaco Corradino e del mio gruppo politico Fratelli d'Italia che mi ha sostenuto -commenta il neo presidente-. Mi rendo conto che questo è un impegno importante per Biella e tutta la provincia. Ho accettato perchè sono molto legato al territorio, uno dei motivi per il quale organizzo eventi per implementare il turismo".

E se ne saluti finali dell'assemblea del 26 luglio, il presidente Michele Lerro aveva affermato di aver realizzato "tanti progetti, di cui alcuni ancora in corso, mettendo al centro dell'azione i cittadini ed il territorio e di augurarsi che il prossimo consiglio di amministrazione segua questa strada", non da meno Bodo ha sottolineato la fondamentale importanza di lavorare al di là della politica confermando il buon lavoro fatto dal precedente consiglio di amministrazione.

"A questi livelli non guardo il colore politico ma bisogna lavorare per il territorio -dice ancora Bodo Sasso-. Nello specifico non conosco bene Cosrab perchè non ne ho mai fatto parte e per me si tratta di una nuova sfida. Gli altri hanno lavorato bene? I numeri presentati nell'assemblea di luglio dicono che abbiano svolto un buon lavoro. Spero di riuscire a fare altrettanto nell'interesse di tutti. Stiamo parlando di Biella, ripeto, non di interessi politici".

Certo non è tutto roseo il percorso ma il neo presidente si auspica che la collaborazione e l'unione di tutti i comuni sia solo un bene per i cittadini. "I problemi li conosciamo, abbiamo una discarica con un contenzioso che va avanti da anni, stiamo portando i rifiuti fuori Biella con un costo non indifferente per le famiglie -conclude Gabriele Bodo Sasso-. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno e nessuno pretende di averla. Sono convinto però che creando una squadra di lavoro organica e collaborando con tutti i sindaci del territorio, spero di riuscire a trovare soluzioni condivise e fare bene".