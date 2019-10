"Vermogno e la Bessa", a Zubiena la numero 26 all'insegna di archeologia ed ecologia

Una rassegna di carattere scientifico, divulgativo e di promozione del territorio. È il programma di iniziative organizzate dall’associazione Vermogno Vive di Zubiena, che prenderà il via questo weekend in occasione del tradizionale evento “Vermogno e la Bessa”.

L’evento, organizzato da 26 anni, vedrà protagonisti i prodotti enogastronomici ed artigianali a filiera corta, con ristorazione e visite guidate nel parco. Come di consueto, la manifestazione ospiterà produttori e hobbisti locali, gruppi musicali e attrazioni per i più piccoli, ma per questa edizione le parole d'ordine saranno due: archeologia ed ecologia.

Dopo il successo riscontrato nelle passate edizioni, il tema archeologico verrà nuovamente affrontato alle 21 di sabato 5 ottobre con il dottor Federico Barello, che terrà una conferenza sulle monete di epoca romana e su quanto lo sfruttamento della miniera della Bessa ne abbia influenzato la circolazione. Con uno sguardo al passato ma con i piedi ben puntati verso il futuro, l'Associazione Vermogno Vive si vuole impegnare in modo fattivo nel tentativo di ridurre l'uso della plastica. Nel pranzo di domenica 6 ottobre infatti, i piatti tipici locali a base di fiori di acacia verranno serviti solo con stoviglie bio.

Il programma

Sabato 5 ottobre

Alle 18,30 - Apericena Alle 21 - Settimana dell’archeologia mineraria. “L’oro della Bessa, i Romani, la moneta”. Relatore Federico Barello

Domenica 6 ottobre

Visita guidata nel “Parco della Bessa”. Alle 10 intervento del presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore presso il centro visite di Vermogno. A seguire, partenza per un interessante percorso nella miniera romana della Bessa.

Dalle 10 alle 18 - Mercatino di produttori a km zero, artigiani e hobbisti. La storia e la ricerca dell’oro illustrata dai responsabili del Museo dell’Oro e della Bessa. Sarà anche presente una postazione di ricerca dell’oro dove tutti potranno assaporare il brivido di trovare qualche piccola pagliuzza aiutati dagli esperti amici cercatori.

Dalle 12 pranzo con i classici del Vermogno Vive: risotto ai fiori d'acacia, polenta e salsiccia. Dalle 14,30 i friciulin ai fiori d'acacia.

Dalle 14,30 alle 16 - Convegno natura, emozioni, comunità. Il Paese dei Bambini a cura di Alberto Gallo. Per i più piccoli alle 14,30 spettacolo di magia e animazione a cura di Gianni Giannini.

Infine, nel pomeriggio, intrattenimento musicale con il trio “Paolino e Alessia” che allieteranno i presenti con musiche per tutti i gusti e tutte le età.