Sostegno: ultimi appuntamenti al Museo del Bramaterra

Ancora due domeniche ricche di appuntamenti e poi il Museo del Bramaterra della Rete ecomuseale del biellese chiuderà per la stagione 2018/2019.

Prossima domenica, 6 ottobre, In cammino sulla francigena…in cammino fino a Roma. Dalle 15 alle 16 il seminario gratuito verrà condotto dal relatore Tiziano Sella.

Ultimo appuntamento infine per domenica 13 ottobre con il corso di detergenza naturale dalle 14,50 alle 18,10 dove i presenti prepareranno creme, burro cacao, shampoo solido e sapone. Il corso è a numero chiuse.

Per l’ultimo corso della stagione bisognerà avere con sé un contributo di 10 euro per le spese del materiale di base e si dovrà anche portare da casa 1 l di olio d’oliva, una terrina per rovesciare l’olio, una forma da plum cake NON in alluminio e se possibile un frullatore a immersione. Portarsi poi un camicione brutto o un grembiule.

Al termine del corso si potrà portare a casa i prodotti finiti. Per informazioni e iscrizioni contattare numero 3454526600 o scrivere alla mail bbcadalbusc@tiscali.it.