"La notte della Luna" ad Occhieppo Inferiore

Un evento mondiale da non perdere: l'osservazione della Luna nel giorno del suo primo quarto, ossia il momento migliore per osservare la profondità dei crateri e lo skyline delle sue montagne.

Nel Biellese si potrà assistere a questo spettacolo all'Osservatorio Astronomico “Giovanni Virginio Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore, dove Unione Biellese Astrofili organizza la "La notte della Luna". L'appuntamento è per sabato 5 ottobre, alle 21, a Cascina San Clemente, Strada vecchia per Ivrea. "Passati gli ultimi eventi estivi esterni al Mombarone e Banchette di Bioglio, - dicono da U.B.A. - torniamo a casa. Sarà il rientro, dopo queste vacanze, per ricominciare l'attività in osservatorio con un evento a cui abbiamo sempre partecipato".