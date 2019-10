Biella: alla Provincia l'ultima tappa de "Il Gusto dell'Arte 2019"

Da Novara, Matera e Reggio Calabria “Il Gusto dell'Arte 2019” giunge alla mostra finale che si terrà nella Sala Il Cantinone del palazzo della Provincia di Biella per un grande evento frizzante e dinamico. Una rassegna espositiva collettiva con l’intento di esplorare il panorama culturale dell’arte contemporanea, di stimolare la nascita di qualcosa di nuovo e aprire al pubblico la partecipazione attiva all'arte. Il tutto con il patrocinio del comune di Biella.

L'esposizione "Il ruolo dell’arte nella vita dell’uomo: HEART without ART is just EH?" vuole essere un dialogo, incontro, azione e reazione, momenti di alto profilo artistico che possono essere il punto di incrocio tra i diversi settori culturali in tutte le sue accezioni: pittura, scultura, fotografia, performance e poesia.

Appuntamento alla Sala Cantinone da sabato 5 ottobre al 13. La mostra, a cura di Vincenzo Scardigno, verrà inaugurata domani alle 17. Presentazione critica di Giovanni Cordero. Coordinamento organizzativo, Domenico Minniti, Emilio Mera, Tiziano Tornielli, Angela De Luca. Conduce Gabrio Mambrini.

Invece sabato 12 ottobre, sempre alle 17, in adesione alla quindicesima Giornata del Contemporaneo organizzata da AMACI si potrà assistere alla Performance (musica-danza-poesia) di Grazia Simeone, Serena Leale e Ausilia Minasi.