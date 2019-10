Vigliano: Al Teatro Erios il concerto benefico in ricordo di De André

Si terrà sabato 5 ottobre al teatro Erios di Vigliano il concerto benefico nel ricordo di Fabrizio de André a vent'anni dalla sua scomparsa. Ad organizzare la manifestazione l'associazione Ucid Biella, che con questo gesto del tutto innovativo rispetto alla sua tradizione vuole offrire a tutti un'occasione, non solo di svago, ma anche di riflessione su un importante artista e sul suo messaggio.

"Con questo - spiega il presidente Vittorio Donati - vogliamo cogliere anche l’opportunità di ampliare la nostra capacità di confronto e di apertura verso tutti gli stimoli che riguardano direttamente e indirettamente importanti temi sociali verso un ampio pubblico, in un modo che sinora non avevamo mai approcciato, confermando anche la nostra motivazione benefica". Lo spettacolo prenderà il via alle 21. Il ricavato sarà devoluto alla Mensa del Pane Quotidiano di Biella.