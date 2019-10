La vita delle donne pastore al centro di un documentario, proiezione all'Auditorium Fondazione Sella

Appuntamento mercoledì 9 ottobre, alle 17.30, all'Auditorium Fondazione Sella di Biella, con ingresso libero fino a riempimento dei posti disponibili. L’ormai celebre film documentario intitolato “In questo mondo”, diretto da Anna Kauber, sarà ospitato a Biella nella sala dell’Auditorium della Fondazione Sella, in occasione del Settimo compleanno del Gomitolorosa, Associazione impegnata nella promozione del lavoro a maglia per favorire il benessere dei pazienti sottoposti a terapie mediche nonché la solidarietà verso soggetti più deboli, facendo leva sul recupero delle lane autoctone e sulla salvaguardia dell’ambiente.

Gomitolorosa sceglie di festeggiare il suo Settimo compleanno a Biella, città natale e città della lana, regalando la proiezione di questo Film che considera un grande tributo alla nostra amata lana, ma soprattutto alle donne, centrali nella realizzazione della propria mission statutaria. “In questo mondo” racconta la vita di donne da 20 a 102 anni dedite alla pastorizia. Prodotto da Solares Fondazione delle Arti e Aki Film, la pellicola è stata premiata come miglior documentario italiano al 36° Torino Film Festival. Un breve trailer è disponibile su YouTube e invitiamo tutti a prendere conoscenza di questa deliziosa serie di immagini.

Il documentario racconta la vita delle donne pastore in Italia ed è il risultato di un viaggio di più di due anni, di circa 17.000 km percorsi e di 100 interviste realizzate da Anna Kauber. Tra le protagoniste del film Maria Pia Vercella Marchese, pastora di Coggiola, nel biellese. “Sapevo che nel mondo dei pastori avrei trovato il campo di infinite tematiche fondamentali, importantissime ed urgenti, riguardanti la salvaguardia dell’ambiente naturale e delle conseguenze dell’abbandono della montagna; la disarmonia di questo equilibrio porta ad una serie di fattori come il dissesto idrogeologico, il calo demografico e del lavoro che ci riguarda tutti” ha dichiarato Anna in una recente intervista.

“Chi ha già visto il film – dichiara Alberto Costa Presidente Gomitolorosa - non può che concordare la scelta e ringraziamo quindi Anna per aver accettato il nostro invito, Lei sarà presente per presentare e stimolare il confronto e la discussione sui temi fondamentali da esso sollevati. Ci aspettiamo una risposta positiva dal pubblico in sala”.