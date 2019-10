Dal Nord Ovest - Abusi su un 13enne, educatrice torinese condannata a 8 anni

L’educatrice di una comunità per ragazzi è stata condannata a otto anni di carcere dal tribunale di Torino con l’accusa di “atti sessuali con minorenne".La donna, di 38 anni, era stata citata in giudizio per una vicenda cominciata nel 2015 ai danni un ragazzino ospite della struttura, che all’epoca dei fatti era tredicenne.A suffragare l’accusa, il pm Barbara Badellino ha presentato anche dei messaggi scambiati fra i due.