Non gli vende il motorino e inizia a minacciarlo via sms: denunciato un 41enne

E' stato denunciato per minacce e sostituzione di persona, a conclusione delle indagini dei carabinieri, R.B. di 41 anni residente nel torinese. I fatti riaìsalgono a qualche tempo fa quando un biellese di 21 anni abitante a Sandigliano aveva messo in vendita un ciclomotore. La trattativa tra i due però non era andata a buon fine. A quel punto il torinese aveva iniziato a minacciare con messaggi la controparte, tentando di impaurirlo fingendosi un rappresentante delle forze dell'ordine. A quel punto il ragazzo si è rivolto ai carabinieri del Norm di Biella che hanno così indagato e identificato l'uomo.