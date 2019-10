Esce per commissioni un'ora e le svuotano l'alloggio

E' uscita per le commissioni mattutine alle 10 ma quando è rientrata, dopo un'ora, si è trovata l'alloggio completamente a soqquadro. Il furto è avvenuto ieri giovedì 3 ottobre a Castelletto Cervo, cantone Bernardo e la vittima è una donna di 88 anni. I ladri, dopo aver scassinato il cancelletto e la porta d'ingresso della casa, hanno "visitato" tutte le stanze e sono scappati con gioielli e monili in oro per un danno ancora da quantificare. Indagini affidate ai carabinieri.