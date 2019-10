Castelletto Cervo: Si ribalta con l'auto sulla SP 315, feriti in ospedale FOTO

Non sono ancora note le condizioni del conducente e dei passeggeri di un'auto che circa un'ora fa, nella mattinata di oggi 4 ottobre, è rimasta coinvolta in un incidente sulla SP 315 a Castelletto Cervo. Dalle prime testimonianze raccolte dai Carabinieri di Cossato, la vettura si sarebbe ribaltata a causa di un animale sbucato all'improvviso per attraversare la strada. Oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.