Biella: uomo agli arresti domiciliari esce per comprarsi da bere, si ubriaca e poi si sente male

E' stato denunciato per evasione un 29enne di Biella per essersi allontanato da casa nonostante il divieto. L'uomo è uscito per recarsi al market a comprare alcol e vino. A trovarlo in completo stato confusionale è stata la compagna, al rientro nell'abitazione. Allertati il 118 e i carabinieri, l'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Ponderano per poi essere dimesso dopo qualche ora. Gli accertamenti dei militari hanno stabilito che ad uscire, nonostante il divieto, sia stato proprio il 29enne. Per lui inevitabile la denuncia per evasione.