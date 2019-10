Biella: rubano al supermercato, scappano e abbandonano la merce. Individuati e denunciati

Erano riusciti a rubare 70 euro di generi alimentari al supermercato Penny Market di via Milano a Chiavazza. Durante la fuga, probabilmente sentendosi braccati, avevano abbandonato la merce poco distante dallo stabile. Erano le 12 dell'8 settembre scorso e le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione di una 33enne e di un 29enne entrambi residenti a Biella. I due sono stati denunciato per furto in concorso.