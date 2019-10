Generosità concreta di Sardi, Pugliesi e Vecchie Glorie Biellesi

Nanni Tarello, Luigi Pace e Battista Saiu si sono dati appuntamento presso il Seminario vescovile di Biella per incontrare Alberto Falla, responsabile amministrativo dell’Associazione “La Rete”, ente che a Biella gestisce la mensa di condivisione “Il Pane Quotidiano”, operante in via Novara. A nome dell’Associazione Culturale “Amici della Puglia”, del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” e di “Vecchie Glorie Biellesi”, i tre rappresentanti hanno consegnato il ricavato della V edizione del “Trofeo dell’Amicizia”, triangolare di calcio, disputata all’inizio dell’estate.

I giovani atleti scesi in campo con i colori dei rispettivi sodalizi sono stati invitati a trascorrere una giornata di sport rivolgendo lo sguardo verso l’altro, il prossimo più vicino, avendo nel cuore le parole di papa Francesco che nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, ha affermato: “Nessuno per Dio è "straniero" o "escluso".I piccoli contributi individuali raccolti a fine gara che ora vengono donati serviranno per dare un pasto caldo a persone di cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria, incrementando generosità che a Biella si somma a quella dei tanti privati, piccoli esercizi commerciali e grandi supermercati quali Esselunga, Bennet, Ipercoop, servizio di catering, di ristorazione pubblica e privata e ai prodotti da forno donati dal Panificio Pasticceria Brusa. Gocce e rivoli di umanità che permettono di preparare gli oltre novanta pasti quotidiani serviti tutti i giorni dell’anno, grazie al generoso impegno del centinaio di volontari aderenti a La Rete.