Angsa Biella Onlus organizza per domani, sabato 5 ottobre, al Cinema Verdi di Candelo la proiezione del cartone animato "E' arrivato il broncio", con facilitazioni per i bambini autistici e non solo: la sala avrà luci soffuse, l'audio non troppo elevato, i bambini potranno muoversi in sala e portare una merenda da casa.

Il film inizierà alle 15:30 con ingresso gratuito.