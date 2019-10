Biella Antifascista: "Azioni sui social di Moscarola e Ercoli gesti vigliacchi e irresponsabili"

Riceviamo e pubblichiamo. "Scriviamo queste righe per chiarire perché le azioni effettuate sui social dal vicesindaco Giacomo Moscarola e dal consigliere comunale Alessio Ercoli negli scorsi giorni sono dei gesti vigliacchi ed irresponsabili.Sabato scorso le strade del centro città sono state colorate dalla Parata indecorosa, per ribadire che la città appartiene a chi la vive. A meno di 24 ore di distanza, come da prassi collaudata di chi fa politica solo sbraitando perché privo di contenuti, sono apparse sulle pagine social dei due esponenti della lega post e foto denigratori nei confronti di singole cittadine partecipanti alla parata, chiarendo che il grido di battaglia 'Prima gli italiani', nella sostanza e nella pratica, si trasforma in 'Prendiamocela prima con donne e bambini'. Viviamo un tempo in cui le pagine dei giornali ci raccontano quotidianamente di femminicidi, ma attraverso notizie che puntualmente sovvertono il ruolo di vittima e carnefice, costruendo una narrazione tossica, dove l'assassino è il 'gigante buono' e la vita della vittima viene, senza alcun rispetto, buttata in pasto all'opinione pubblica.

Quotidianamente l'immagine delle donne viene sfruttata dalle aziende e dai massmedia. Aumentano sempre più i suicidi causati dal revenge porn e dal cyber bullismo. Tutti i giorni ci sono donne che lottano contro lo sciacallaggio di personaggi come Ercoli e Moscarola, che legittima comportamenti di violenza fisica e verbale. Ciò che hanno espresso non sono opinioni: è volontà di sopraffazione. Invece di attaccare, legittimamente, il Coordinamento sulla Politica, hanno preferito prendersela con singole persone prese a caso come due bulli qualsiasi. Queste non possono essere archiviate come chiacchiere da bar, perché i due ricoprono una carica istituzionale, che imporrebbe loro decoro (in questo caso sì, è un termine appropriato), nei confronti delle persone che dovrebbero tutelare".