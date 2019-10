Vigliano: Lavori in Municipio per 200mila euro, ecco il calendario degli uffici

Tinteggiatura, sostituzione dei serramenti e coibentazione del tetto. Saranno questi gli interventi che dal 7 al 14 ottobre prossimi interesseranno il municipio di Vigliano. Il costo dei lavori, volti al risparmio energetico e alla sistemazione della struttura, ammonta a circa 200mila euro, di cui 70mila dal governo. La tinteggiatura del palazzo non era prevista ma, vista la richiesta della Soprintendenza ai beni artistici e architettonici di ripristinare il colore originale, l'ammistrazione ha deciso di concentrare i lavori nello stesso periodo.

In relazione al corposo intervento, è stato pubblicato sul sito del comune il calendario di chiusura al pubblico degli uffici ed i numeri di telefono per contattarli direttamente nei giorni in cui saranno chiusi per lavori.

Le chiusure al pubblico sono così suddivise:

1) Settore tecnico-urbanistico-edilizia privata (secondo piano) chiuso lunedì 7 e martedì 8; giovedì 10 chiusura nel pomeriggio dalle ore 13; chiuso tutto il giorno venerdì 11 e lunedì 14 ottobre. Per contattare l’ufficio nei suddetti giorni, è possibile fare riferimento al numero 015 3351904.



2) Ufficio di segreteria e finanziario (primo piano) chiuso mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, venerdì 11 e lunedì 14 ottobre. Per contattare l’ufficio di segreteria, tel. 015 3354033. Per contattare l’ufficio finanziario comporre il numero 0153354056.



3) Uffici demografici, tributi e sportello tarip saranno chiusi dalle ore 13 di giovedì 10 e per tutta la giornata di venerdì 11 e lunedì 14 ottobre. Per contattare gli uffici demografici (denunce di nascita e morte) il numero telefonico è 340 4275995. Per contattare l’ufficio tributi, comporre il numero 015 3354032.

Funzioneranno comunque e regolarmente la polizia locale, il servizio di asilo nido e di biblioteca (con alcune limitazioni al prestito informatizzato dal 10 al 14 ottobre). I cittadini intenzionati o tenuti a richiedere documentazione amministrativa, il rilascio/rinnovo di certificazione e documenti di identificazione sono pregati di contattare per tempo gli uffici comunali che opereranno al fine di ridurre quanto più possibile il disagio all’utenza. Il ricevimento di sindaco e assessori sarà effettuato previo appuntamento telefonico al numero 015 3354033 ed in sedi alternative al palazzo municipale.