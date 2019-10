Città della Moda, a Biella le "pecore modaiole"

#Biellacittadellamoda, ma dove inizia la moda?

Risponde la Tintoria Mancini di Sandigliano, mostrando l'origine della moda, la pecora, ossia la “produttrice” di quella lana che, dopo innumerevoli lavorazioni, diventa prodotto finito.

Da qui nasce il progetto che prevede l'installazione di pecore in polistirolo ricoperte di materiali tinti in tintoria in vari luoghi di Biella e del Biellese. Finora le "pecore modaiole" si incontrano in due punti della città: in via Italia e di fronte al Bar Pasticceria Canterino.

“Abbiamo deciso di condurre al pascolo, - spiega lo staff della tintoria - in senso fisico e non figurato, le nostre pecore modaiole per far sì che tutti possano comprendere la filiera produttiva che porta dalla materia prima, attraverso la pettinatura, la tintura e la filatura, al capo confezionato".

Tintoria Mancini, grazie a Rita Mancini - Masala, ha inoltre ideato la campagna "La sostenibilità del colore”, per seguire un percorso sempre più sostenibile finalizzato al rispetto dell’ambiente e del consumatore finale (per informazioni sulla campagna: 3388217046 Rita Mancini; instagram @masalaofficial ).