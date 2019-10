Valdilana: sindaco e assessore nelle scuole per consegnare le borracce agli studenti

Arriveranno nel mese di ottobre le borracce sostenibili per tutti i giovani studenti di Valdilana. “Vuole essere l’inizio di un percorso fatto insieme ai ragazzi - commenta l’Assessore Elisabetta Prederigo - per il rispetto dell’ambiente e l’avvio verso l’ecosostenibilità partendo da piccole ma importanti operazioni”.

Sono circa 800 le borracce in alluminio che l’assessore, insieme al sindaco Mario Carli e al vice Sasso, consegneranno di persona ai ragazzi delle scuole del vasto territorio di Valdilana. “I finanziamenti per questa operazione sono già stati messi a bilancio – continua l’assessore - . Ci siano affidati a una ditta del territorio comunale che si occupa di filtraggio d’acqua e distribuzione di bevande. Anche questa è una scelta studiata: come detto in campagna cercheremo di sostenere e far crescere Valdilana e i suoi abitanti e imprese”. Non solo borracce per abbattere l’utilizzo della plastica, ma anche l’installazione di fontane che erogheranno acqua microfiltrata. “Le medie di Ronco nella località di Trivero avevano significativi problemi di tubature - spiega Prederigo -. Per questo è stato necessario prevedere l’installazione di fontane che prelevano l’acqua direttamente dall’acquedotto”. La loro posizione? Nei corridoi della scuola per essere sempre a portata di mano.

“Speravamo di consegnare le borracce e inaugurare le fontane per l’inizio dell’anno scolastico – ammette Prederigo – ma alcune difficoltà burocratiche ce lo hanno impedito. Adesso è quasi tutto pronto per compiere questo primo passo insieme ai ragazzi e agli insegnanti. Andare plesso per plesso durante la consegna sarà un modo per dare il buon esempio e soprattutto ascoltare le idee degli studenti: fondamentali per costruire un percorso insieme a loro durante il nostro mandato poiché, tutto quello che facciamo oggi, è pensato per il loro futuro”.