Consiglio comunale a Pettinengo convocato per lunedì prossimo

Consiglio comunale convocato a Pettinengo, in sessione straordinaria e seduta pubblica, per lunedì 7 ottobre alle 19. I consiglieri saranno chiamati a deliberare sui punti all'ordine del giorno: approvazione progetto di fusione tra Atl Biellese e Accoglienza Turistica Valsesia e Vercellese, convenzione tra i comuni di Pettinengo e Callabiana per la gestione associata del trasporto scolastico, risposte alle diverse interrogazioni dei consiglieri di minoranza Nicolai, Robattino e Amoruso, esame della mozione sulle modifiche al regolamento comunale.

Nelle interrogazioni spiccano i temi dell'impianto di videosorveglianza, della vendita di un appartamento a Vaglio, della cancellazione della scritta "Bellia Bernardo & Figlio" dal muro dell'ex maglificio Liabel e sul divieto di utilizzo della piazza da parte del parroco per la festa della Pro Loco.