L'alimentazione nell'anziano, nuovo incontro con il geriatra Debernardi

Martedì 8 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30, il geriatra Bernardino Debernardi tratterà l'argomento Alimentazione nell'Anziano, nell'ambito del Corso per Caregiver "Migliora la tua assistenza" organizzato da FAP ACLI e ANZITUTTO, in collaborazione con l'Istituto San Paolo e il supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese. Si tratta del secondo incontro del corso. Nel primo lo stesso relatore aveva parlato di quelli che sono i principali problemi legati all'invecchiamento fisico e cognitivo. Ad esso avevano partecipato oltre trenta persone molto interessate all'argomento. L'alimentazione dell'anziano risulta essere uno dei cardini dell'invecchiamento in salute tanto che recentemente l'autorevole rivista Lancet ha pubblicato una ricerca in cui si dimostra che una cattiva alimentazione, tramite insorgenza di malattie quali diabete e tumori, provoca più morti del fumo.

Debernardi esaminerà la situazione italiana e parlerà dei principali errori in cui l'anziano cade e che riguardano non solo gli alimenti consumati ma anche orari e distribuzione dei pasti. Verranno illustrati anche i cambiamenti che l'invecchiamento provoca alla funzione del gusto e che inducono comportamenti alimentari diversi rispetto a quelli dell'età adulta. La partecipazione agli incontri è gratuita e non è necessario essere presenti a tutti gli incontri.

Per ulteriori informazioni si può contattare la Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi tel.015 15153132 mail: formazione@3bi.info - ANZITUTTO tel. 346 1856912 mail: ass.anzitutto@gmail.com - FAP ACLI 015 20515 mail info.aclibiella@gmail.com