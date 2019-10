Squash: A Simone Dembech il 18° Trofeo Csain Biella

Riparte la stagione agonistica targata ASSI-Csain con il 18° Trofeo Csain Biella, torneo Open di squash organizzato dai ragazzi della ASD Biella Squash con la preziosa collaborazione del Comitato Provinciale Csain di Biella presieduto da Pierfranco Gilardino ed di un nutrito pool di sponsor locali tra i quali spiccano i nomi di Birra Menabrea, Acqua Lauretana, NaturalBoom, Double AR e Salming, da sempre al fianco del blasonato sodalizio biellese.

Si incomincia alle 10 in punto sui 2 campi del Centro Sportivo Pralino con i primi 3 incontri per definire chi saranno i 16 giocatori che andranno a contendersi l’ambito trofeo, i premi in palio e soprattutto i primi punti in palio fondamentali per iniziare a muovere la classifica nazionale. Nutrita come sempre la presenze biellese: Luca Di Bernardo, Alessandro Fortuna, i fratelli Corrado e Riccardo Casalvolone, Roberto Antonacci, Stefano Murdaca, Simona Diliddo e Paola Montarsino presenti e agguerriti come sempre. Decisamente appassionanti tutti gli incontri sin dalle prime battute; da segnalare agli ottavi un combattutissimo match tra l’aostano Giorgio Tripodi ed il torinese Enrico Marocco il quale riesce ad avere ragione del suo avversario solo al 5° gioco e dopo essere stato ad inseguire il suo avversario fino al settimo punto.

Intensa anche la sfida tra Riccardo Casalvolone e Antonino Sartore con due games su quattro conclusisi ai vantaggi a favore del rivarolese. Ai quarti di finale è Roberto Antonacci ad innescare un appassionante duello con Simone Dembech: sotto di un games il biellese si riporta in gara e sorpassa addirittura il suo avversario andando sul 2-1 e sfiora la vittoria del quarto game che però perde 11-9 e, condannato a disputare il quinto, in carenza di energia dovrà cedere al torinese. Anche la sfida tra Luca Di Bernardo ed Enrico Marocco è carica di pathos con il biellese che riesce a prevalere solo al 5° game. Sartore batte il giocatore del Poli Squash Milano Renzo Folci col punteggio di 3-1 mentre il “Cobra” Ale Fortuna batte il”Pres” Corrado Casalvolone concedendo ben pochi punti.

In semifinale Dembech batte Sartore 3-1 mentre è Luca Di Bernardo a conquistare la finale dopo aver sudato le proverbiali sette camice contro il mai domo Alessandro Fortuna (3-2 il punteggio tanto per cambiare!) Luca Di Bernardo ha speso molto per arrivare in finale (3 incontri finiti al quinto!) e deve arrendersi alla maggior freschezza di Simone Dembech che domina e si aggiudica meritatamente il 18° Trofeo Csain Biella. Le finali di consolazione premiano gli sforzi di Giorgio Tripodi al 9° posto, Roberto Antonacci al 5° posto e di Alessandro Fortuna al 3° posto.