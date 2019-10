Conto alla rovescia a Gaglianico per il Giro delle Cascine: per il 2019 si cambia data

Ad un mese dall’evento il Giro delle Cascine in programma a Gaglianico cambia data: la 46ª edizione, inizialmente in calendario domenica 3 novembre, è stata anticipata a sabato 2 novembre con partenza alle ore 15.30. Una scelta obbligata su richiesta dell’amministrazione comunale per concomitanza con le manifestazioni della festa del IV novembre.

La gara quest’anno ha notevole importanza a livello regionale: infatti, oltre ad essere 15ª prova del calendario “CorriPiemonte 2019”, sarà valida quale prova unica di campionato regionale individuale di corsa su strada sulla distanza dei 10 chilometri. Il percorso è stato certificato ufficialmente dalla Fidal qualche mese fa e sarà leggermente diverso da quello della passata edizione per evitare il passaggio sulla statale Biella-Vercelli, troppo impegnativo dal punto di vista della viabilità. Ma non solo: come consuetudine assegnerà il Trofeo in memoria di Ezio Cappio, fondatore del Gaglianico 74, in combinata con la Biella-Santuario di Graglia dello scorso 14 aprile; sarà poi terzo ed ultimo appuntamento del trittico “Corri con noi, il Biellese ti attende” in combinata con la già citata Biella-Graglia e con la 2 Santuari del 2 giugno.

A tutti i partecipanti, oltre alla medaglia relativa alla gara, anche il tassello finale per completare il “medaglione” componibile dei tre eventi. E’ possibile la preiscrizione, al costo di 10 euro, entro le ore 24 di mercoledì 30 ottobre sul sito Fidal. Ci si potrà iscrivere al costo di 15 euro anche il giorno della manifestazione sino a mezz’ora prima della partenza all'interno della palestra adiacente al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico.

Questo il programma dettagliato:

Dalle ore 14.00 – Iscrizioni last minute e ritiro pacchi gara preiscritti nella palestra delle scuole medie Petrarca adiacenti al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico

Ore 15.30 – Partenza 46ª edizione del “Giro delle Cascine” dal viale adiacente al campo Mille Rava

Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni alla “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, camminata non competitiva su percorso ridotto di 4 km circa

Ore 16.00 – Partenza “Passeggiata nel Giro delle Cascine”

Ore 17.00 – Tempo limite per l'arrivo dell'ultimo atleta del “46° Giro delle Cascine” Ore 17.45 - Premiazioni

Per ulteriori informazioni contattare Alberto Cappio, presidente del Gaglianico 74 e del comitato organizzatore al numero 339.7123903, oppure via mail all'indirizzo vc008@fidal.it, oppure sul sito societario www.gaglianico74.it