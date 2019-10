Candidatura Unesco: Biella Rugby sostiene Biella Città Creativa

Il Biella Rugby Club è lieto di annunciare il sostegno alla candidatura di Biella Città Creativa UNESCO 2019. Il logo del Terzo Paradiso – donato da Michelangelo Pistoletto come simbolo del progetto – sarà il “main sponsor” della stagione 2019/2020 e comparirà in bella vista sul nuovo gioco maglie della squadra.

“Stiamo per iniziare la nostra seconda stagione in serie A – dichiara il Presidente del Biella Rugby Vittorio Musso – consapevoli di essere arrivati fino qui anche grazie al contributo di questa città e del suo territorio che ci ha dato giovani, atleti, uomini e donne che hanno lavorato con passione e determinazione, grazie all'aiuto delle istituzioni e alle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, indipendentemente dal colore politico che rappresentavano. Insieme alla nostra città, abbiamo costruito un impianto sportivo tra i più belli in Italia…e non solo. Nel nostro piccolo, abbiamo raccolto la creatività di tutti e abbiamo cercato di rendere il nostro sport un veicolo per fare conoscere il biellese. Il rugby è uno sport di squadra, non esiste un solo protagonista, così come un territorio rappresenta tutti coloro che ne fanno parte. Abbiamo pensato di essere noi stessi, per una volta, a rappresentare il main sponsor di un progetto e di un movimento che, da secoli, ha creato, prodotti, tendenze, sviluppato processi produttivi e innovazione. Vogliamo contribuire, con molta umiltà ma altrettanta convinzione, a rendere i nostri giovani consapevoli dell’importanza di Biella, del Biellese e del suo futuro. Un logo sulla maglia insieme a quelli che rappresentano le aziende che sicuramente condividono la nostra idea”.

“Siamo felici che una realtà come Biella Rugby, i cui valori risiedono nella correttezza sportiva e nella determinazione, sostenga la candidatura di Biella come città creativa Unesco – commenta Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – La visione che sin dagli anni '70 ha ispirato gli straordinari progressi del club in una terra in cui il rugby era uno sport quasi sconosciuto e la forza dell'orso simbolo della squadra e del territorio rispecchiano perfettamente i valori della candidatura”.

"Adesso non possiamo che aspettare il verdetto - commenta ancora Ferraris - abbiamo fatto quello che potevamo e lo abbiamo fatto bene. Abbiamo presentato ottimi progetti, con una squadra fantastica che ci ha messo il cuore. In più il territorio non poteva rispondere con maggiore entusiasmo. Voglio poi ricordare che tantissime candidature non passano al primo tentativo, se così dovesse essere anche per noi continueremo a insistere come ha fatto tempo addietro Alba e, come lei, ce la faremo".