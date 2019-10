Pralungo: Nuova interrogazione della minoranza al sindaco sui ponti di frazione Valle e regione Tancallo

Nuova interrogazione della minoranza di Pralungo guidata da Grazia Prina Cerai. Al centro del documento i due ponti del paese, che si trovano sul torrente Oropa, in frazione Valle, e in regione Tancallo, sulla strada che conduce a Oropa.

“Il ponte sul torrente Oropa risulta avere da tempo problemi strutturali dovuti a cedimento/danneggiamento, soprattutto della spalla e dei muri d'ala dell'appoggio sulla sponda destra (in comune di Biella), con conseguente pericolo per la stabilità di tutto il manufatto – spiegano i consiglieri di Progetto per Pralungo, Sant'Eurosia e Valle – Anche a seguito di segni di cedimento dell'impalcati del ponte, il comune di Pralungo ha posizionato apposita segnalazione di restringimento della carreggiata e di limitazione del traffico veicolare. Il ponte sul torrente Oropa, in frazione Valle, all'indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova, venne segnalato tra quelli che presentavano segni di cedimento e che necessitavano di urgenti interventi di consolidamento strutturale, segnalato in data 28 agosto 2018 alla Provincia e al Ministero Infrastrutture e Trasporti, a firma del sindaco Molino. Inoltre, nella stessa nota si segnalava anche una situazione di pericolosità del ponte in regione Tancallo, segnalato come ponte ad uso pubblico con molteplicità di elementi in avanzato stato di usura”.

Ma l'interrogazione prosegue affermando come “il ponte di frazione Valle rappresenta una via di comunicazione molto utilizzata dai residenti e da chi si muove verso Biella e Oropa. Per questo, chiediamo al sindaco di conoscere gli intendimenti dell'amministrazione comunale relativamente agli improcrastinabili interventi di consolidamento del ponte sul torrente Oropa”.

Ma non solo. Il gruppo consiliare intende sapere “se l'intervento sarà inserito con urgenza nel piano triennale dei lavori pubblici (per consentire l'accesso ad eventuali finanziamenti statali o regionali) e se la criticità sia stata segnalata alla regione Piemonte per consentire l'accesso ai contributi regionali. Senza dimenticare che vogliamo capire se il comune abbia già avviato i dovuti contatti con il comune di Biella e se quest'ultimo abbia già preso a sua volta in considerazione la gravità del problema prendendo le opportune iniziative a riguardo. Infine, in merito al ponte di regione Tancallo, chiediamo se risulta eseguito un progetto di fattibilità che stima i costi in 37mila, quando e con quali finanziamenti si intenda intervenire”.

La discussione dei diversi punti avrà luogo al prossimo consiglio comunale, in programma il prossimo 10 ottobre.