La Sagra del Pailet torna in città: ceramica, arte, musica e buon cibo per la 18° edizione FOTO

Nei giorni 5 e 6 Ottobre 2019 si terrà a Ronco Biellese la 18ª edizione della “Sagra del pailet”, il tegamino di terracotta che è diventato il simbolo della festa che la Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le altre associazioni del paese, organizza per mantenere viva la tradizione delle “bielline”.

Come al solito la sagra ruota intorno all’ Ecomuseo della Terracotta, che sarà sede di esposizione, e all’ex Fornace Cantono dove sarà allestito il laboratorio per la manipolazione dell’argilla. Anche la via principale e la piazza centrale del paese saranno teatro di animazioni che porteranno un clima di festa e di allegria.

Presterà servizio il gruppo di Protezione Civile “Ser Lance cb” di Valdengo.

Non solo Mercato della Ceramica, ma anche musica, teatro e buon cibo. L’appuntamento con la Sagra parte alle 15 di sabato 5 ottobre all’Antica Fornace Cantoro con l’accensione del forno e l’inizio ufficiale delle attività di laboratoro di terracotta. L’antica Fornace Cantono, come nelle sagre precedenti, si trasforma in un laboratorio all’aperto per la manipolazione dell’argilla. Specialista nella lavorazione al tornio, Mastro Giuseppe svelerà i trucchi a grandi e piccini, che potranno cimentarsi nella realizzazione di vasi e anfore mentre Giorgio alimenterà le fiamme del grande forno per la cottura dei manufatti.

Alle 17 invece, all’Ecomuseo della Terracotta verrà invece aperta ufficialmente la 18a edizione della Sagra del Pailet. A seguire verranno aperte le mostre (Leggi anche l’elenco delle mostre esposte qui).

Alle 19 momento di mangiare. Appuntamento in piazza Vittorio Veneto con Gnocco Fritto, Piadine, Crepes e come novità assoluta dell’edizione le golose frittelle di mele.

Alle 21 invece, in palestra a Ronco, arriva il momento del teatro, per la prima volta nella storia della Sagra la compagnia “L’Allegra Brigata” di Trivero – Valdilana si esibirà nella commedia dialettale “Al Bar del Galet”.

Domenica 6 ottobre i paese si animerà di bancarelle che porteranno colore ed allegria. Le mostre saranno visitabili dalle 10 alle 18, così come anche le bancarelle della Mostra Mercato della Ceramica in piazza Vittorio Veneto. La piazza principale del paese ospiterà infatti esclusivamente espositori di manufatti in ceramica. Un occasione unica per i biellesi di vedere un numero così elevato di artigiani della ceramica che per bravura e originalità possono a tutti gli effetti essere considerati degli artisti. Lungo Via Roma, per l’occasione in parte chiusa al traffico, troveranno spazio le bancarelle di altri generi merceologici.

La pro loco di Ronco Biellese da anni sostiene le attività svolte dalla LILT che anche quest’anno sarà presente alla sagra con una “Pesca di Beneficienza” a favore dell’ambulatorio senologico di “Spazio LILT”. La pesca si terrà nei locali della delegazione LILT di Ronco Biellese in via Libertà 2 nella mattinata di domenica.

Alle 12,30 arriva il pranzo con la polenta concia in piazza, preparata seguendo la tradizionale ricetta della Conca d’Oropa.

Anche i più piccoli avranno i loro svaghi. A farli divertire alla Sagra ci penseranno i ragazzi di “Divertistudio Spazio Ragazzi”. Come lo scorso anno, saranno presenti in via Roma e in piazza Vittorio Veneto con uno spazio dedicato ai più piccoli e con uno spettacolo che si terrà alle 15 di domenica. Alle 16 invece, sempre in piazza, si esibirà il gruppo folkloristico “La Clicca” di Aosta.

Alle 19 si chiude in bellezza con la “Cena delle terrecotte”: spezzatino e salsiccia verranno cucinate nelle pignatte di terracotta su stufe di mattoni refrattari appositamente costruite per la festa.