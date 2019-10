I colori dell'autunno biellese concludono la stagione del Giardino Botanico

In dirittura d’arrivo le stagioni di apertura 2019 del Giardino Botanico di Oropa e della Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, gestiti da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella con il supporto tecnico di Clorofilla Società Cooperativa e con il sostegno dell’Ammnistrazione del Santuario di Oropa, dell’Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore, di Fondazione CR Biella e di numerosi altri soggetti pubblici e privati. Come ormai da più di 10, anni la conclusione delle attività è affidata all’evento che celebra l’autunno ed i suoi colori:

Foliage 2019: i colori dell’autunno nel Biellese

Dice una leggenda degli indiani del Nord America che quando i cacciatori ancestrali uccisero lo spirito dell'orso, ricordato dalla costellazione, tutto il sangue versato colorò di rosso le foglie degli alberi...

…la spiegazione scientifica è ovviamente un po'; diversa e mette in campo i delicati rapporti che si sono instaurati tra mondo vegetale e ambiente circostante, ma sicuramente questa prima spiegazione piacerà alla maggior parte delle persone.

Sono ormai tredici anni che il Giardino Botanico di Oropa organizza questo evento e mai si sarebbe immaginato che potesse avere tanto successo, non tanto nello specifico, piuttosto come modulo replicato un po’ ovunque nel biellese, con visite guidate ed iniziative enogastronomiche. Occorre dire che quasi probabilmente il vero ideatore di Foliage così come viene proposto è stato il Museo Regionale di Scienze Naturali, non a caso la prima volta venne a presentare l’iniziativa al Parco Burcina (che nel tempo è diventato una delle tappe obbligate del percorso autunnale) Rosa Camoletto, conservatrice di botanica al Museo.

Che si chiami Foliage oppure, più correttamente, Fall-Foliage, pronunciato all’inglese (sveliamo qui anche un altro aneddotto), l’invito è quello ad “assaporare” la Natura in tutte le sue fasi vitali: i colori autunnali di un bosco sono uno un vero spettacolo di cui non si sa mai veramente la trama e che ogni anno è diverso. La ricerca, la scoperta, il piacere di osservarlo sono attività che possono appassionare tutte le persone che hanno spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta.

Le foglie vi aspettano…

PROGRAMMA

Domenica 6 ottobre apertura straordinaria del Giardino Botanico (orario 10.00-18.00)

• Ore 15,00 - Visita guidata (costo incluso nel biglietto d'ingresso)

• Ore 16,00 - La Tisana delle quattro

Degustazione gratuita degli infusi del Giardino

Domenica 13 ottobre apertura straordinaria del Giardino Botanico (orario 10.00-18.00)

• Ore 15:00 - Foliage al Giardino-Visita guidata (costo incluso nel biglietto d'ingresso)

Come la natura si prepara all'autunno. Visita guidata al Giardino Botanico

• Ore 16,00 - La Tisana delle quattro

Degustazione gratuita degli infusi del Giardino

Domenica 27 ottobre (Pollone, Biblioteca nella Natura, Riserva Naturale Parco Burcina "F.Piacenza")

• Ore 15,00 - Visita guidata ai colori del Parco (con Guida Escursionistica Ambientale)

(Partenza dalla Biblioteca nella Natura – Casino Blu del Parco)