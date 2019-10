4° Torneo Scacco al Museo...dell'emigrante con il Club di Valle Mosso

Anche quest'anno la stagione di eventi per il Museo dell'Emigrante di Roasio termina a suon di scacco matto. Sabato 5 ottobre infatti il Museo ospiterà nuovamente lo Scacchi Club di Valle Mosso per il 4° Semi lampo Open di Scacchi.

Come sempre il torneo è aperto a tutti, anche ai non tesserati. Le iscrizioni chiuderanno alle 14,30 e le partite avranno invece inizio alle 14,45. Oltre alla categoria adulti saranno riservati premi anche per le categorie under 12, under 10 e under 8.

Quella che si svolgerà sabato sarà una vera e propria sfida di strategie tra grandi e piccoli in cui molte volte gli under 12 non lasciano scampo ai giocatori adulti.

Per maggiori informazioni sul regolamento consultare il sito www.scacchiclubvallemosso.it.