Come, quando e perché usare un elettrostimolatore?

L'elettrostimolazione è una tecnica che viene usata in ambito sportivo, estetico e medico. L’elettrostimolatore è uno strumento che come indica la parola stessa, stimola le contrazioni muscolari tramite impulsi elettrici. Vengono applicati degli elettrodi sulla parte del corpo che si desidera trattare, che generano un campo elettrico in grado di raggiungere le placche motrici, stimolando la contrazione de i muscoli.

Per quanto riguarda lo sport, l'elettrostimolatore viene impiegato perché produce effetti benefici sul tono muscolare, riducendo sensibilmente i tempi di allenamento, limitando il dispendio energetico dei muscoli stimolati, rilassando la parte appena trattata o allenata, sviluppando forza esplosiva, resistenza ed elasticità e così via. In poche parole tutela il sistema muscolo-tendineo, lo allena e lo tonifica, riducendo i tempi di recupero e migliorando la circolazione sanguigna.

In ambito estetico serve per ridurre gli inestetismi della cellulite, la cosiddetta buccia d'arancia, tonifica e rassoda i tessuti, riduce grasso e adiposità e migliora il microcircolo capillare. Nel settore medico trova la sua utilità nella riabilitazione di pazienti colpiti ad un arto che risulta immobilizzato a causa di un trauma, o per sollecitare un muscolo denervato per evitarne la degenerazione. L'elettrostimolazione in questo campo è anche indicata per le persone che soffrono di problemi circolatori, per gli emiplegici, per alleviare dolori cervicali o lombari e per la rieducazione posturale. Sarebbe sempre buona norma, abbinare i trattamenti a una buona attività fisica, all’aperto o in palestra, e a una dieta sana. Online sono in vendita diversi elettrostimolatori per uso personale di buona qualità, però è facile cadere anche in trappole e truffe. Pertanto è sempre meglio verificare l'attendibilità dei siti.