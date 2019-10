I colori del Messico secondo Adriana Givone in mostra a Occhieppo Inferiore

Presso l’ingresso della Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore si possono ammirare le fotografie che Adriana Givone ha scattato durante il suo viaggio in Messico, Guatemala ed Honduras nel 2015. Chi vorrà venirle a vedere non potrà non essere colpito dai colori intensi ed evocativi, da cui il titolo stesso della mostra.

Abbiamo chiesto all’autrice un commento della sua opera: “Messico, difficile fare un commento tanto questa terra è complessa e varia in tutti le sue manifestazioni, così attraverso le immagini ho cercato di catturare il mio stupore di fronte ad una natura esuberante, piena di colori e di luce. Ho vissuto momenti curiosi nel presenziare a sedute sciamaniche e nel contatto autentico con i discendenti degli antichi Maia.”