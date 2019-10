A ottobre si inaugura la seconda edizione del Piedicavallo Theatre Festival

Si inaugura il 12 ottobre la seconda edizione del Piedicavallo Theatre Festival,il festival di Piedicavallo interamente dedicato al teatro Anche questa edizione vede volti noti, come Massimiliano Loizzi e Marina Massironi, quest'ultima conosciuta dal grande pubblico anche per la sua carriera cinematografica, e insieme compagnie di grande esperienza teatrale che lavorano sul rapporto tra il pubblico e il teatro, portando in scena il valore delle storie, e della storia.

La stagione, a cura dell'associazione culturale Nuvolanove in collaborazione con il Comune di Piedicavallo e Fondazione Piemonte dal Vivo, si articolerà in 5 appuntamenti da ottobre a giugno, sempre al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo.