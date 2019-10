Dal Nord Ovest - Cade per centinaia di metri mentre scende dal Monviso: vivo per miracolo

Intervento del Soccorso alpino piemontese, poco fa, per recuperare un alpinista - un 63enne residente a Monticello d'Alba - precipitato in fase di discesa dal Monviso. Dopo aver completato l'ascesa al Re di Pietra, l'uomo è caduto per alcune centinaia di metri da uno degli ultimi torrioni a monte del bivacco Andreotti.

Nella rovinosa caduta l'uomo ha riportato un politrauma. All'incidente ha assistito una guida alpina che si trovava sul posto, e che ha immediatamente lanciato l'allarme. Subito si è alzato in volo l'elisoccorso.L'equipe a bordo dell'elicottero ha recuperato l'uomo, miracolosamente ancora cosciente nonostante la caduta per centinaia di metri. Imbarcato il ferito, l'alpinista è stato elitrasportato in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Hanno collaborato alla buona riuscita dell'intervento anche gli Alpini che si trovavano in zona e che hanno gestito le comunicazioni con l'elicottero.