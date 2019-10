Dal Nord Ovest - Blocca il treno, non vuol pagare il biglietto e aggredisce i carabinieri

Violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Con queste accuse i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vercelli hanno arrestato T.S., 23enne cittadino marocchino, disoccupato e già autore, in precedenza, di reati contro la persona.

L'uomo, insieme a due connazionali impediva la partenza del treno diretto a Milano in sosta alla stazione ferroviaria di Vercelli, tirando ripetutamente il freno di emergenza e opponendosi al tentativo del capo treno di indentificarli, atteso che erano sprovvisti di biglietto e non intendevano acquistarlo.

I Carabinieri, allertati attraverso il 112 dal personale ferroviario, procedevano all’identificazione dei tre extracomunitari ma, durante il controllo, il 23enne assumeva un atteggiamento violento e intollerante, aggredendo i tre Carabinieri intervenuti, colpendoli con pugni e morsi. I militari, pur patendo lievi lesioni dovute ai morsi, riuscivano alla fine a immobilizzarlo e a condurlo in carcere.

Il giovane non è nuovo a simili comportamenti aggressivi. Nell’aprile di quest’anno, infatti, il giovane era già stato arrestato per aver reagito con violenza ad un controllo dei Carabinieri, richiesti a intervenire da due amiche del giovane, che lo accusavano di aver loro sottratto un cellulare e del denaro. Già all'epoca l’arrestato si opponeva all’identificazione e, una volta giunto in caserma, aggrediva i Carabinieri con alcune chiavi di casa e tentava poi di ferirsi al volto utilizzando una tessera del codice fiscale.