Trasportavano amianto per abbandonarlo nei prati. Denunciate tre persone

Era il 1° ottobre intorno alle 14, quando due persone stavano viaggiando su una Peugeot Expert con le porte dietro leggermente aperte e con un carico sporgente, un fatto che ha incuriosito la pattuglia dei carabinieri di Andorno. Fermato il mezzo, i militari si sono accorti che la coppia di uomini, G.I. di 58 anni residente a Verrone e M.C. 39enne di Biella, stava trasportando lastre in amianto per un totale, in seguito stabilito, di 140 chili.

Durante il controllo si è fermato un terzo amico che seguiva il mezzo a bordo di un'altra auto, anch'esso identificato in M.B. di 77 anni residente in Valle Cervo. Le lastre, a loro dire, sarebbero state portate in un terreno privato per poi essere smaltite. Cosa alla quale però i carabinieri non hanno creduto avendo il sospetto di un probabile e possibile abbandono. I tre uomini sono stati denunciati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso. Il Peugeot Expert è stato sequestrato.