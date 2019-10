Ha rimediato una denuncia, per il tentativo di uscire con merce di genere alimentare occultata, un 45enne biellese già censurato. Il fatto è accaduto il 2 ottobre intorno alle 14, quando l'uomo è stato bloccato dal personale dell'Ipergross mentre tentava di uscire con prodotti del valore di 50 euro. I carabinieri allertati, dopo l'identificazione, non hanno potuto far altro che notificargli la denuncia.