Pusher biellese arrestato nella maxi operazione dei carabinieri. Un'intera famiglia a capo dell'attività

Sono state messe le manette ai polsi, nella mattinata di giovedì 3 ottobre, a T.D.P. 27enne residente in un paese della Valle Elvo a seguito delle indagini condotte dai carabinieri di Torino e Moncalieri che hanno portato all'arresto di altri 29 personaggi legati al mondo della droga nella cintura sud torinese. Il biellese è indagato per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo marijuana, hashish e cocaina. I carabinieri della compagnia di Torino e Moncalieri hanno documentato oltre 400 cessioni di dosi. Sequestrati 16 kg. di droga.

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Torino, ha permesso di risalire a una famiglia di Orbassano, padre, madre e figli, che organizzava lo spaccio, cedendo la droga a pusher, attivi nella cintura sud della città e, in particolare, nei comuni di Beinasco e Orbassano. Dopo pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, i carabinieri hanno intercettato gli altri pusher e il nucleo familiare, che per non destare sospetti conduceva una vita senza sfarzi.Le indagini continuano per risalire aill'intera filiera. Ad oggi, sono stati sequestrati più di 16 kg di droga (cocaina, marijuana e hashish) proveniente con tutta probabilità dall'Albania.

Il biellese T.D.P. è indagato per gravi indizi di colpevolezza per consolidata attività di spaccio potendo contare su un'ampia clientela. E' stato condotto in carcere dove ora rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. A quanto pare sarebbero diverse le intercettazioni telefoniche registrate per il 27enne in contatto con la famiglia residente a Orbassano. Da loro infatti avrebbe acquistato la droga per rifornire la propria clientela. L'operazione ha portato all'arresto di una trentina di persone e di oltre 20 denunce. I carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno documentato oltre 400 cessioni di dosi e segnalato alle Prefetture competenti 150 assuntori.

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Torino, ha permesso di risalire a una famiglia di Orbassano, padre, madre e figli che organizzavano lo spaccio, cedendo la droga a pusher giovanissimi, attivi nella cintura sud della città metropolitana e, in particolare, nei comuni di Beinasco e Orbassano. Dopo pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, i carabinieri hanno individuato gli altri pusher e il nucleo familiare, che per non destare sospetti conduceva una vita senza sfarzi. Le indagini continuano per risalire all'intera filiera. Ad oggi, sono stati sequestrati più di 16 kg di droga, cocaina, marijuana e hashish, proveniente con tutta probabilità dall'Albania.

LEGGI ANCHE: Droga a domicilio con sovrapprezzo chilometrico: nei guai un'intera famiglia e 20 complici [VIDEO]