"Punto di ascolto" dei carabinieri a Mottalciata

Nell’ambito delle iniziative svolte dall’Arma dei Carabinieri nella Provincia di Biella, è stato attivato il “posto avanzato per la ricezione del pubblico” da parte del Comando Stazione di Mottalciata (attualmente ripiegato in Salussola a causa delle note criticità infrastrutturali), presso la vecchia sede municipale di Mottalciata, nella centrale via Martiri della Libertà n.15.

L’iniziativa è stata avviata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha dato la disponibilità del locale, ed è già operativa, con la presenza attiva dei militari nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 14 alle 15; il mercoledì dalle 10 alle 11 ed il sabato dalle 10 alle 11, ferma restando la possibilità di ricevere il pubblico anche su appuntamento in diversi concordati orari. In questo modo, limitando il disagio dettato dal ripiegamento della stessa Stazione, i Carabinieri avranno la possibilità di offrire un miglior “servizio di prossimità” alla popolazione, che a sua volta avrà la possibilità di rappresentare le proprie esigenze senza doversi recare a Salussola.