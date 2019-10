Esce per 40 minuti e si ritrova la casa svaligiata

E' ancora da quantificare esattamente il furto messo a segna a Cerrione ai danni di una 58enne, Sono bastati 40 minuti di assenza della proprietaria, dalle 8,30 alle 9,10 di ieri 2 ottobre, per permettere ai malviventi di compiere il furto e provarne un secondo. Dopo aver scardinato la finestra della casa i Cerrione, i ladri hanno portato via diversi monili in oro. Poi, non contenti, hanno tentato di entrare nell'alloggio adiacente. Disturbati però hanno abbandonato e sono scappati col bottino precedente.