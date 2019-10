Biella: tenta di rapinare una coppia minacciandoli con un bastone. Preso e denunciato

Nel corso della serata del 27 settembre in piazza Adua due persone hanno contattato la sala operativa delle forze dell'ordine per essere stati minacciati. Si trattava di una rapina portata avanti da uomo col bastone che ha tentato di estorcere denaro contante. La coppia è scappata nascondendosi nei dintorni.

Agli agenti della squadra volante i due, rispettivamente un uomo e una donna di 28 e 27 anni, hanno fornito la descrizione dell’uomo facendo scattare la ricerca. Individuato vicino all’Obi di Ponderano, l’uomo alla vista dei poliziotti ha gettato a terra il bastone di legno con il quale aveva minacciato la coppia. Portato in questura e riconosciuto dai due l'uomo, identificato in M.M. 40 anni è stato denunciato per tentata rapina.