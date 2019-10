Avvisi orali per due biellesi protagoniste di svariati furti e truffe

Avvisi orali sono stati emessi dal questore di Biella, Parisi all'indirizzo di due donne biellesi: si tratta di C.B. di 64 anni nata e residente a Biella e R.A. di 54 anni nata nel vercellese ma residente in città. La C.B. si è resa protagonista di numerosi precedenti per furto nell'aprile e ottobre 2015 (destrezza) e ultimamente il 20, 25 (aggravato) e 28 agosto mentre la R.A. per furto (il 25 agosto) e svariate truffe messe a segno nel 2019 in tutta Italia.

Cos'è l'avviso orale. E' un atto con cui l’interessato viene avvisato che esistono sospetti sul suo conto ed è invitato a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che in caso contrario potrà essere proposto per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge tipo sorveglianza speciale.