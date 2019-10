Ubriaco in auto aveva colpito una Land Rover parcheggiata, denunciato uomo di Cossato

E' risultato ubriaco con un valore pari a 2,28 il 40enne residente a Cossato che a mezzanotte de 2 ottobre, alla guida della sua Volkswagen Polo, ha centrato una Land Rover parcheggiata in via Milano, tra Biella e Vigliano, e di proprietà di un 23enne di Zumaglia. Gli accertamenti da parte dei carabinieri di Netro hanno rilevato la guida in stato di ebbrezza alcolica per la quale l'uomo è stato denunciato oltre essersi visto il ritiro della patente e confisca del mezzo.