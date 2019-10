Tutto pronto per il Cossato Beer Festa aspettando la castagnata degli alpini

Tre giorni di festa e di divertimento. Da domani fino a domenica andrà in scena il Cossato Beer Festa, nell'area del mercato coperto del paese: dalle 18 alle 24, saranno a disposizione dei commensali birre di diverse tipologie, un menù ricco di specialità e proposte musicali specifiche per ogni serata, come le Schegge Sparse, i This Gust e Freddie Band. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Ma gli appuntamenti a Cossato per il mese di ottobre non terminano certamente qui: sabato 19 ottobre, avrà luogo la Castagnata alpina nella piazza della chiesa di Cossato, a partire dalle 14. In caso di maltempo, però, la manifestazione sarà rinviata a sabato 26.